Украинцам рассказали, как выжить с прогнозируемым "долларом по 30" (видео)

На прошлой неделе Рада в первом чтении проголосовала за бюджет, в котором доллар в следующем году будет по 30. Как жить дальше, что изменится, куда вкладывать деньги и что покупать. Эти и другие практические советы "игры на выживание" с новым курсом "Гроші" получили от экспертов.

И реальный курс доллара в обычных обменниках будет значительно выше 30 гривень, ведь Кабмин всегда закладывает в бюджет заниженный курс.

"К сожалению, сейчас я вынужден рекомендовать покупать твердые иностранные валюты для того, чтобы защитить свои сбережения от обесценивания", - отметил один из экспертов.

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И новый курс доллара стал сюрпризом не для всех: еще прошлой зимой на рынках ждали на 30-ку.

Учитывая прогнозируемый новый бюджет, о повышении стоимости продуктов говорят и экономисты.

Но - без паники: первый и главный совет: если у вас есть гривни, то самое время покупать доллары. Повлияет курс и на импортные товары, поэтому технику и другие товары также стоит купить сейчас. Сюда же относится и недвижимость. При этом деньги лучше держать в проверенном банке.

Как сообщал УНИАН, правительство и Национальный банк прогнозируют инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 12,2%, тогда как в начале года правительственный прогноз составлял 10%, а прогноз Нацбанка - 9,1%.

Национальный банк в 2018 году ожидает снижения потребительской инфляции в Украине до целевого уровня.