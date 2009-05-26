Межбанк: курс евро снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6130/7,6355 грн./долл. Вчера к закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,6130/7,6210 грн./долл.

Цены на российскую валюту снизились до 0,2435/0,2445 грн./долл. против уровня в 0,2443/0,2450 грн./рубль, который установился к закрытию торгов в понедельник.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6030/10,6360 грн./евро, тогда как вчера ценовые показатели по евро-гривня поднялись до 10,6410/10,6755 грн./евро..

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3945/1,3947 долл./евро (понедельник - 1,3967/1,3969 долл./евро).

В понедельник Национальный банк на рынок не выходил.