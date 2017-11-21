В ГФС подсчитали, сколько налогов задолжали ликвидируемые банки

Налоговый долг 46 ликвидируемых в Украине банков составляет 5,096 млрд грн, что составляет 30% от долга по всему Офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы на 2017 год.

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Об этом сообщается на сайте Офиса.

Согласно сообщению, при этом по результатам кампании декларирования налога на прибыль за 9 месяцев 2017 года, финансовыми учреждениями, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, задекларировано налога на прибыль 1,984 млрд грн.

«Банки, которые находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц - то есть находятся в процессе ликвидации, являются гиперприбыльными и их объем задекларированных обязательств составляет 1 563,85 млн грн, или почти 80% от общей задекларированной суммы налога на прибыль», - говорится в сообщении.

При этом в ГФС отметили, что декларирование таких высоких обязательств ликвидационными банками вовсе не свидетельствует о том, что они будут оплачены.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году.