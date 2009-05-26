Курс доллара в банках сегодня без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,58 грн./долл., продают – по 7,64 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменились по сравнению с 25 мая.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,47-7,62 грн./долл., по продаже – 7,6299-7,68 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 25 мая вырос и составляет 10,51/10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро и колеблются в пределах 10,30-10,61 грн./евро, по продаже также снизились – в пределах 10,62-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,8% по сравнению с 25 мая и составляет в среднем 0,2288 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2480 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,23-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,55 грн./евро, продажи – 10,69 грн./евро, курсы немного изменились со вчерашнего дня.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках немного повысился, по сравнению с 25 мая, и составляет сегодня 0,2256/0,2493 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,54/7,64 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,68 грн., евро – 10,20/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,55/7,63 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 26 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6158, к евро – 10,669736, к российскому рублю – 0,24526.