Бюджеты объединенных территориальных общин выросли почти в 2 раза

Бюджеты объединенных территориальных общин в Украине за 9 месяцев 2017 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,3 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на встрече с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

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«В прошлом году за 9 месяцев 3,5 миллиарда, в этом году уже 6,3 миллиарда составили бюджеты объединенных общин», - сказал он.

Зубко отметил, что в этом году бюджет составляет половину средств местных бюджетов и половину центрального бюджета.

«В 2014 году бюджеты местных общин составляли 30%, и 70% фактически поднимались на центральный уровень, где затем часть из них распределялась по местным бюджетам через программу. В этом году мы имеем государственный бюджет, состоящий на 50% из местных бюджетов, и на 50% центрального бюджета», - добавил он.

По словам Зубко, количество объединенных территориальных общин в 2017 году по сравнению с 2014 годом выросло в 4 раза. «В 2015 - 159 общин, в 2016 - 203, в 2017 мы уже видим 665», - добавил он.

Также Зубко сообщил, что на данный момент разработаны законопроекты о принципах административно-территориального устройства и о государственном контроле за решениями органов местного самоуправления и соблюдением Конституции Украины.

«Для нас очень важны будущие изменения в законодательстве, которые смогут усилить и передать полномочия, а также увеличить ответственность местного самоуправления. Сегодня мы обсуждали... возможности новых полномочий местного самоуправления и восстановления системы местного самоуправления, абсолютно идентичной той, которая работает в Европейском Союзе», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, при этом органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Собственные доходы местных бюджетов объединенных территориальных общин (ОТО) в Украине в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом выросли на 85,5% - до 5,5 млрд грн.

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.