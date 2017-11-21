Копейка гривню не сбережет

Национальный банк наконец-то признал факт, что украинская копейка уже ничего не стоит, и решил от нее избавиться. А заодно – от 2, 5 и широко используемых 25 копеек, поскольку за двушку и пятачок, также, как и за копейку, уже ничего не купишь, а при их отсутствии 25 копеек нечем будет разменять.

Чтобы не пугать соотечественников со слабыми нервами необходимостью разбивать копилки, Нацбанк обещает не изымать обесцененные монеты из оборота принудительно, а просто прекратит их чеканку. При отсутствии нужной мелочи для расчета наличными регулятор предлагает округлять сумму покупки, руководствуясь обычным математическим правилом, когда 0-4 округляется до нуля, а 5-9 – до 10.

Мировой опыт свидетельствует, что вопрос оборота мелких монет волнует и развитые страны Еврозоны.

Нацбанк обнародовал проект решения для общественного обсуждения, ожидая его завершения в течение месяца. С одной стороны, аргументация НБУ вполне логична: затраты на производство и транспортировку мелких монет в разы превышают их реальную стоимость, и внедрение предложенной инициативы позволит регулятору экономить свыше 90 миллионов гривен в год.

Мировой опыт свидетельствует, что вопрос оборота мелких монет волнует и развитые страны Еврозоны. Так, по пути округления суммы покупки для безболезненного устранения из оборота монет в 1-2 евроцента пошли Финляндия, Нидерланды, Бельгия и Ирландия, а с 1 января 2018 года – Италия. Также этот вопрос рассматривает центробанк Германии.

С другой стороны – копейку жалко, которая, как говорится, «гривню бережет». И предложенные Нацбанком правила округления могут вызвать сложности восприятия у рыночных торговцев и пенсионеров. Я уже вижу лицо моей соседки почтенного возраста, которая недавно кричала на весь подъезд, что «в стране бардак», потому что «валерьянка уже по 3 гривны». Что она, интересно, сделает с кассиром в супермаркете, который предложит ей вместо 4 копеек сдачи выдать ноль?

Допустим, бабульки поворчат и привыкнут, они и не такое переживали. Но не спровоцирует ли этот шаг регулятора очередное подорожание продуктов? В НБУ уверяют, что ускорения инфляции не будет, поскольку округлять предлагается всю сумму по чеку, а не цены отдельных товаров. Но предприимчивые продавцы наверняка могут округлить и цены товаров, чтобы сразу предотвратить очереди и сложности с округлением на кассах.

Скажем спасибо копейке за то, что так долго берегла гривню. Теперь эта почетная миссия достанется монетам в 10 и 50 копеек.

Итак, спустя 21 год после своего рождения, после денежной реформы в сентябре 1996 года, украинская гривня может остаться без 4 монет. Следует признать, что это не самое страшное событие в истории нашей национальной валюты, которая за этот 21 год обесценилась к доллару почти в 15 раз – с 1,8 грн за доллар в 1996 году до нынешних 26,5.

Так что и эту неприятность мы переживем. Скажем спасибо копейке за то, что так долго берегла гривню. Теперь эта почетная миссия достанется монетам в 10 и 50 копеек. А там могут появиться монеты номиналами в 2, 5 и 10 гривен. А еще каких-то лет через 50 наличные деньги и вовсе пропадут за ненадобностью, уступая место технологиям.

В этом направлении нам есть куда развиваться. К примеру, в Скандинавских странах уже сейчас доля безналичных платежей превышает 90%. Меж тем, украинцы пока продолжают отдавать предпочтение наличным расчетам. По итогам третьего квартала объем операций по снятию наличности с платежных карт по сумме превысил 333 миллиарда гривен, что составляет более чем 60% общего объема операций с использованием карт.

Ольга Гордиенко