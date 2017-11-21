Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге налогообложения почти в 2 раза

Украина за год улучшили свои позиции в мировом рейтинге "Налогообложение 2018", проводимого компанией PwC и группой Всемирного банка в 190 странах, почти в 2 раза - с 84 до 43 позиции.

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Как отметил партнер компании "PwC Украина" Вячеслав Власов в ходе презентации результатов рейтинга, наибольшее влияние на рейтинг оказало снижение в Украине единого социального взноса до 22%.

"Наибольшее влияние на улучшение позиций в рейтинге оказало снижение единого социального взноса с 2017 года. Это имело положительное влияние на общую налоговую нагрузку в Украине", - сказал он.

Согласно результатам исследования, Украина улучшила позицию в показателе "время на подготовку и подачу налоговой отчетности" с 163 до 159, в индексе легкости подачи отчетности - с 67 до 42 позиции, в общей ставке налогов - с 156 позиции до 98 позиции.

В презентации отмечается, что PwC ожидает улучшения индикаторов рейтинга в следующем году за счет уменьшения времени на учет налога на прибыль, уменьшения продолжительности получения бюджетного возмещения благодаря его автоматизации в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business-2018 на 4 позиции и поднялась на 76-е место за счет упрощения строительных процедур, защиты миноритарных инвесторов и уменьшения налогов.

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже приняты в парламенте, а часть должны быть утверждены правительством.