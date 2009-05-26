Гостаможслужба выступает против векселей при импорте

Государственная таможенная служба Украины выступает против возобновления вексельных схем при импортных операциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава ведомства Анатолий МАКАРЕНКО.

«Позиция Гостаможслужбы заключается в том, что мы будем, если это возможно, использовать весь свой ресурс для того, чтобы не допустить расчетов векселями. Поверьте мне, если при существующей системе контроля мы снова вернемся к вексельной схеме расчета, мы потеряем бюджет», - сказал А.МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о ликвидации в январе 2008 года налоговых векселей при таможенном оформлении товаров. Она назвала вексельное обеспечение возмещения НДС на импортные товары «специальной теневой процедурой на границе».

В то же время 1 февраля 2008 года СНБО указал на необходимость противодействия уклонению от уплаты НДС с использованием налоговых векселей и принял решение ограничить способы погашения этих векселей только "живыми" деньгами или подтвержденной налоговой администрацией суммой НДС, которая подлежит возмещению плательщику.

4 марта 2008 года решение СНБО было утверждено Указом Президента Украины.