Гостаможслужба сократит количество досмотров в три раза

Государственная таможенная служба Украины до конца 2009 года намерена сократить количество досмотров на внутренних таможнях в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава ведомства Анатолий МАКАРЕНКО.

«На сегодня я ставлю задачу по той же Киевской таможне: давайте доведем до 30%, то есть давайте сократим в три раза досмотр», - сказал А.МАКАРЕНКО.

При этом он отметил, что инициатива сокращения досмотров не будет касаться морских таможен, которые на сегодняшний день продолжают оставаться зонами риска. «В портах, на границе мы будем вести жесткую политику», - сказал глава Гостаможслужбы.

Он сообщил, что в настоящее время подготовлен соответствующий проект приказа, который проходит согласование в Министерстве финансов Украины.