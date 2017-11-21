Не биткоином единым: хакеры украли криптовалюты Tether почти на $31 миллион

Компания-создатель токенизированных долларов - Tether - сообщила о краже 30,95 миллиона USDT, сообщает RNS.

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Как отмечается в официальном заявлении компании, 19 ноября средства были переведены на адрес неавторизованного биткоин-кошелька. По текущему курсу стоимость доллара практически равна стоимости одного USDT (курс USDT/USD составляет 0,994).

"19 ноября 30,95 миллиона USDT были переведены из кошелька Tether Treasury на неавторизованный биткоин-адрес. Поскольку Tether является эмитентом USDT, мы не будем выкупать их. Мы работаем над восстановлением токена, чтобы не помешать им (злоумышленника - редакция) проникнуть в более широкую экосистему", - говорится в сообщении Tether.

Компания опубликовала биткоин-адрес злоумышленника и предостерегла клиентов от обмена токенами с этим адресом.

Как сообщал УНИАН, ранее в столичном институте Патона нашли "фабрику" генерирования криптовалюты Bitcoin.