Высший админсуд встал на сторону "Динамо": клуб не признали связанным с "ПриватБанком" лицом

Высший административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева и постановление Киевского апелляционного административного суда о противоправности признания Национальным банком Украины футбольного клуба "Динамо" (Киев) лицом, связанным с «ПриватБанком».

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Об этом говорится в решении суда от 16 ноября.

В материалах суда отмечается, что 13 декабря 2016 года Национальный банк признал клуб связанным с «ПриватБанком» лицом. Футбольный клуб обратился в Окружной административный суд с иском к Национальному банку. Исковые требования клуба заключались в признании незаконным решения НБУ о связи, а также признании незаконным приказа временного администратора «ПриватБанка» от 20 декабря 2016 года в части блокирования расходных операций по счетам клуба. 20 марта 2017 года Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск «Динамо» в части указанных требований. 27 июня апелляция НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц была отклонена.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Государственная исполнительная служба Украины открыла производства о взыскании с «ПриватБанка» средств в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В период вхождения государства в капитал банка средства связанных с финучреждением лиц были конвертированы в капитал (процедура bail-in) для снижения расходов государства на докапитализацию финучреждения.