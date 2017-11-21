Украинский бизнес в следующем году ожидает почти 30 тысяч поверок (инфографика)
Наибольшее количество проверок в 2018 году ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Государственные структуры на следующий год запланировали 27,169 тыс. проверок для бизнеса, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.
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Согласно сообщению, наибольшее число проверок запланировано службой по чрезвычайным ситуациям - 7,917 тыс., службой по вопросам безопасности пищевых продуктов - 5,324 тыс., управлением по вопросам труда - 5,211 тыс.
Наибольшее количество проверок в 2018 году ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году Верховная Рада приняла закон о моратории на проведение государственных плановых проверок бизнеса до 31 декабря 2017 года.