На Житомирщине внедряется более 80 инвестпроектов – ОГА

В Житомирской области в различных отраслях экономики на данный момент внедряется более 80 разнообразных инвестиционных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества.

Как отмечается в сообщении, кроме этого, Житомирщина имеет 8 перспективных и интересных для бизнеса проектов на 2017-2018 год.

Наиболее интересный инвестиционный проект, который будет приносить прибыль области и новые рабочие места – это завод по производству биоэтанола в селе Почуйки Попельнянского района.

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«Его строительство началось в 2014 году и в планах – завершение в 2018-ом. Завод строится за новейшими технологиями с исполнением на самом высоком уровне всех экологических норм на базе уже существующего семенного завода. Завод будет предоставлять 200-300 рабочих мест с заработной платой в несколько раз больше минимальной, социальные гарантии и медицинское страхование», - отмечают в облгосадминистрации.

Там также сообщают, что предприятие по производству биоэтанола имеет целью использование новейших биоферментационных технологий по переработке зерна кукурузы. Его строит австрийская компания, название которой в ОГА не уточняют.

Кроме этого, строительство этого завода предусматривает развитие инфраструктуры села – новую дорогу от села Почуйки до поселка Ставище, новую амбулаторию.

«Предприятие высокотехнологичное и безотходное. На первом этапе запланировано создание 100 рабочих мест. Кроме этого, на предприятии будет установлена солнечная электростанция. В экономику области будет привлечено около 135 млн евро. Проектная мощность завода – переработка 285 тыс. тонн зерна кукурузы и получения готовой продукции в объеме 300 тыс. тонн биоэтанола в год», - отмечают в облгосадминистрации.