Как легче вернуть большой кредит

В не столь далеком прошлом кредиты брали все – и олигархи, и рабочие с зарплатой в пару тысяч гривен, которые в принципе не могли погасить ссуду. Теперь кредиты нужно возвращать, а откуда брать деньги – неизвестно никому, в том числе и малому и среднему бизнесу. Если вы набрали больших кредитов, и не можете их вернуть, то вам может помочь процедура банкротства.

Согласно украинскому законодательству, после признания юридического лица или физического лица-предпринимателя банкротом, у него изымается все имущество, приобретенное в результате не только предпринимательской, но и другой деятельности. А вырученные за эту собственность деньги направляются на погашение всех долгов: и перед другими ЧП, и перед юридическими лицами, включая банки.

Как стать банкротом

Использование такой процедуры не подходит тем, кто взял авто- или потребительские кредиты, поскольку отдавать за холодильник квартиру нелогично. А вот если она упала в цене настолько, что не покрывает и половины суммы ссуды, то необходимо оформиться частным предпринимателем, "нырнуть" в долги и по истечении трех месяцев подать в суд заявление с просьбой о признании банкротом. Решение об этом принимается слугой Фемиды, если платежеспособность должника оказывается недостаточной для погашения всех кредитных обязательств. Далее собственность банкрота распродается, а банк по преимущественному праву получает вырученные деньги.

В процедуре банкротства физическое лицо избавляется от всех долговых обязательств, а его собственность реализует арбитражный управляющий. Он лично финансово заинтересован реализовать имущество по рыночной стоимости, поскольку именно от этого зависит размер его вознаграждения.

В итоге банк получает реальные деньги и освобождает средства, замороженные в качестве резерва по проблемному кредиту. Должник законно освобождается от всех долгов и получает возможность "начать все с нуля". Государство возвращает себе исправного налогоплательщика, который может свободно работать, пополняя бюджет.

По материалам портала Дело