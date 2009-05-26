"Эрсте Банк" зарегистрировал субдолг в 62 млн. долл.

ОАО «Эрсте Банк» 19 мая 2009 года получил разрешение от Национального банка Украины на зачисление в регулятивный капитал 62 млн. долл., привлеченных у Erste Group на условиях субординированного долга сроком до 26 сентября 2015 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданного сегодня агентству УНИАН.

Привлечение субординированного долга позволило "Эрсте Банку" увеличить регулятивный капитал на сумму свыше 470 млн. грн., который по состоянию на 21 мая 2009 года составлял 1,488 млрд. грн.

«Средства, привлеченные в рамках субординированного долга, будут направлены на финансирование деятельности "Эрсте Банка" в Украине, а также на повышение надежности и устойчивости банка к рискам», - цитирует пресс-служба председателя правления ОАО «Эрсте Банк» Йозефа СИКЕЛУ.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 апреля составили 9,680 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 6,520 млрд. грн., обязательства - 8,461 млрд. грн., собственный капитал - 1,219 млрд. грн., уставный капитал - 1,361 млн. грн.

В 1-м квартале 2009 года банк получил убыток в 143,651 млн. гривен, в 2008 году чистая прибыль составила 1,791 млн. гривен.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).