Проект госбюджета-2018 соответствует требованиям МВФ – Минфин

Параметры разработанного правительством и принятого Верховной Радой в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2018 год соответствуют требованиям программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил заместитель директора департамента Министерства финансов Михаил Босак в ходе лекции "БюджетPro".

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"Мы с ними встречались, показатели проговаривали. Нормы все, которые были прописаны в меморандуме, технические, мы выдержали", - сказал Босак, комментируя заявление МВФ по итогам работы группы специалистов Фонда в Киеве в период с 9 по 17 ноября о том, что обсуждение проекта с украинскими властями продолжится.

По словам представителя Минфина, у Фонда были вопросы к проекту, хотя заложенный в бюджете макропрогноз правительства согласовывается с прогнозом Национального банка, а также прогнозами самого МВФ и Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил, что продолжит обсуждение с украинскими властями проекта госбюджета Украины на 2018 год, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

Верховная Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

Полный текст госбюджета-2018 с поправками пока не обнародован, однако Министерство финансов обещает подготовить проект ко второму чтению к концу ноября.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.