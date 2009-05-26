Ernst & Young оценит валютно-курсовую политику НБУ

Международная аудиторская компания Ernst & Young проведет оценку валютно-курсовой политики и политики рефинансирования Национального банка Украины в период кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке.

По словам исполнительного директора – директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василия ПАСИЧНИКА, специально выбиралась компания, которая не проводит аудит консолидированной финансовой отчетности Нацбанка.

Напомним, аудит консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2008 год проводила компания PricewaterhouseCoopers.

Нацбанк Украины обвиняли в проведении непрозрачной валютно-курсовой политики и рефинансирования коммерческих банков в период кризиса и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, и народные депутаты Верховной Рады.

Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.