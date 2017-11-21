НБУ 22 ноября опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649,2211 (21 ноября – 2647,7080)

100 EUR – 3104,3573 (21 ноября – 3119,2648)

10 RUR – 4,4554 (21 ноября – 4,466)

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Как сообщает УНИАН, 21 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,55 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,14/31,16 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4922 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 371,20 миллиона долларов.