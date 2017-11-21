Утвержден показатель средней зарплаты для расчета пенсий за сентябрь

18:40, 21 ноября 2017
Финансы
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Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 6454 гривни 14 копеек.

Иллюстрация REUTERS

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за сентябрь 2017 года на одно застрахованное лицо в сумме 6454 гривни 14 копеек, который будет применяться при назначении выплат выходящим на пенсию гражданам, сообщила пресс-служба фонда.

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"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 6454 гривни 14 копеек. Он будет применяться при определении коэффициента заработной платы за сентябрь 2017 при назначении пенсий согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, показатель средней зарплаты за август 2017 года на одно застрахованное лицо был утвержден в размере 6028 гривень 81 копейки.

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Теги: #средняя зарплата