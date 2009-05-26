Эксперт: Из-за кризиса количество СК сократится в 3 раза

В результате кризиса из 469 страховых компаний, которые сегодня действуют в Украине, останется только треть.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор ООО "Страховой брокер "Дедал" Ибрагим ГАБИДУЛИН сегодня во время пресс-конференции.

По его мнению, на украинском страховом рынке очень слабая законодательная база, а регуляторная деятельность на развивающемся рынке должна быть очень жесткой. «У нас должна быть четкая тарифная политика резервирования», - считает эксперт.

Кроме этого, по словам И. ГАБИДУЛИНА, в Украине страховым компаниям условия диктуют банки. «Страховой рынок в Украине определяется банкострахованием», - утверждает он. По словам эксперта, это отмечают иностранные специалисты, которые говорят об отсутствии в Украине страхового рынка, поскольку он напрямую зависит от деятельности банков.

«Причем это банкострахование не такое, как в Европе, а искаженное», - сказал И. ГАБИДУЛИН.

По его словам, падение страховых премий в первом квартале 2009 г. составило 20-25%, поскольку рынок привязан к экономике, которая также падает.

Продержаться во время кризиса смогут те страховые компании, которые накопили резервы, считает эксперт.