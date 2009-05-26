Минфин вчера разместил ОВГЗ на сумму 516,5 млн. грн

Министерство финансов Украины вчера, 25 мая, провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 516 млн. 455 тыс. 540 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В частности, 474 тыс. облигаций были размещены на сумму 456 млн. 742 тыс. 440 грн. под 19% годовых со сроком погашения 12 августа 2009 года, 40 тыс. облигаций – на сумму 33 млн. 263 тыс. 600 грн. под 22% со сроком погашения 28 апреля 2010 года и 30 тыс. облигаций – на сумму 26 млн. 449 тыс. 500 грн. под 22,5% годовых со сроком погашения 11 апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено получение доходов на общую сумму 26 млрд. грн. путем размещения ОВГЗ. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках капитализации коммерческих банков.