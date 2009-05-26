Рубль подешевел к бивалютной корзине на 36 копеек

Рубль подешевел к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) по итогам валютных торгов во вторник на 36 копеек на фоне снижения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель и коррекции на рынках акций, сообщают РИА Новости.

Согласно данным биржи ММВБ, на 17.00 мск бивалютная корзина стоила 36,96 рубля против 36,60 рубля на закрытии в понедельник. Сделки по доллару на 17.00 мск проходили на отметке 31,40 рубля (плюс 38 копеек к закрытию понедельника), по евро - на уровне 43,75 рубля (плюс 32 копейки). Пара евро-доллар на международном валютном рынке Forex торговалась в это время на отметке 1,39 доллара за евро против 1,40 доллара накануне.