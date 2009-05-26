Официальный курс НБУ на 27 мая

Евро подорожало

Официальный курс НБУ на 27 мая 2009 г.: 100 USD – 761.9000 грн.; 100 EUR – 1059.6505 грн.; 10 RUR – 2.4462 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 761.9000 (на 26 мая – 761.5800) 100 EUR – 1059.6505 (на 26 мая – 1066.9736) 10 RUR – 2.4462 (на 26 мая – 2.4526)

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