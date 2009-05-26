Официальный курс НБУ на 27 мая
19:05, 26 мая 2009Финансы
0
Евро подорожало
Официальный курс НБУ на 27 мая 2009 г.: 100 USD – 761.9000 грн.; 100 EUR – 1059.6505 грн.; 10 RUR – 2.4462 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 761.9000 (на 26 мая – 761.5800)
100 EUR – 1059.6505 (на 26 мая – 1066.9736)
10 RUR – 2.4462 (на 26 мая – 2.4526)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter