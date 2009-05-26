Официальный курс НБУ на 27 мая

Официальный курс НБУ на 26.05.09100 USD США – 761.9000 (на 26 мая – 761.5800)100 EUR – 1059.6505 (на 26 мая – 1066.9736)10 RUR – 2.4462 (на 26 мая – 2.4526)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 27 мая 2009 г. за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 71770.98 (на 26 мая – 72540.50)961 XAG 10 Серебро – 1089.52 (на 26 мая – 1116.48)962 XPT 10 Платина – 86399.46 (на 26 мая – 87200.91)964 XPD 10 Палладий – 17599.89 (на 26 мая – 17592.50)

Официальный курс НБУ на 27 мая 2009 г.: 100 USD – 761.9000 грн.; 100 EUR – 1059.6505 грн.; 10 RUR – 2.4462 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 761.9000 (на 26 мая – 761.5800) 100 EUR – 1059.6505 (на 26 мая – 1066.9736) 10 RUR – 2.4462 (на 26 мая – 2.4526)

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