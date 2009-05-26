В июле в Латвии может наступить дефолт

Дефолт в Латвии, которая переживает самый сильный экономический спад в Евросоюзе, может произойти уже в июле, считает член комиссии Сейма (парламента) республики по бюджету и финансам Мирослав Митрофанов.

"Думаю, что дефолт в Латвии может случиться уже в июле... У государства кончатся деньги на выплату пенсий, пособий и зарплат. Чтобы выйти из этого состояния, Банку Латвии, вероятно, придется открыть свои золотовалютные резервы. У нас их запас эквивалентен пяти миллиардам... Мы распродадим золото, может быть, выйдем из состояния дефолта, но сразу обрушим лат. В общем, ситуация более чем серьезная...", - сказал Митрофанов во вторник в интервью РИА Новости. Ранее ряд латвийских экономистов высказали мнение, что дефолт в Латвии произойдет в ближайшие месяцы. Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС. ВВП страны в первом квартале этого года упал на 18%.

Правительство Латвии в декабре прошлого года разработало, а парламент утвердил программу стабилизации национальной экономики, которая предусматривала повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 21% и значительное сокращение расходов всех госучреждений республики. Это решение вызвало недовольство общественности, по стране прокатились акции протеста.

В январе в Риге прошли массовые беспорядки, участники которых требовали отставки правительства и роспуска сейма. В феврале правительство Иварса Годманиса ушло в отставку. В марте парламент утвердил новое правительство под руководством Валдиса Домбровскиса, который заявил, что республика находится на грани банкротства. В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране правительство решило сократить расходы государственного бюджета более чем на 40% в целях экономии.

Также правительство приняло ряд непопулярных решений в социальной сфере. Латвия обратилась за помощью к международным финансовым структурам, которые до 2011 года предоставят стране заем в 7,5 миллиарда евро.