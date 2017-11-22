Не ее день: гривня уступила доллару почти 20 копеек

В среду, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,70/26,72 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,6730 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 496 сделок на сумму 317,22 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,55 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,14/31,16 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.