Иена и евро падают по отношению к доллару

Курс японской иены снижается по отношению к 15 из 16 наиболее активных валют на фоне ожиданий макроэкономической статистики из США, которая может подтвердить, что состояние крупнейшей мировой экономики улучшается, сообщает k2kapital..

В частности, с оптимизмом ожидается сегодня публикация данных по продажам вторичного жилья в США, которые в минувшем месяце, согласно прогнозам аналитиков, продемонстрировали рост в 2%. Кроме того, предполагается, что объем проданных новых домов в стране также вырос в апреле на 1,1%.

Также снижением отмечается курс единой европейской валюты. На евро негативное влияние оказывают спекуляции относительно того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет сохранять учетную ставку на низком уровне с целью стимулирования экономического роста.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 133,17 иены, а не 132,90 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,35 иены за доллар против 95,03 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3967 за евро против $1,3984 в предыдущую торговую сессию.