Уплату малым бизнесом пенсионного страхования надо отменить

Депутаты группы «За Украину!» зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления о безотлагательной отмене Постановления Кабинета Министров № 366 от 14 апреля 2009 года „Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общественного движения «За Украину!”.

По словам лидера движения Вячеслава КИРИЛЕНКО, правительство приняло постановление № 366 антиконституционнно, поэтому парламент должен обратиться к Кабмину с предложением безотлагательно его отменить.

«Я вношу с коллегой Ксенией ЛЯПИНОЙ соответствующий проект постановления для того, чтобы правящая коалиция доказала, что она также поддерживает малых предпринимателей, и выступает против того, чтобы более 2 миллионов людей потеряли свою работу», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также выразил надежду, что соответствующий проект постановления и законопроекты группы «За Украину!» относительно моратория на проверки малого бизнеса и моратория на повышение налогов будут рассмотрены в парламенте уже на будущей неделе.