Реформы минфина США могут выйти за пределы финансового сектора

Программа финансовых реформ, которую готовит в настоящее время минфин США, может сработать как магнит, который потянет за собой законы, не связанные с финансовым сектором, сообщает k2kapital со ссылкой на UPI.

Помимо изменений в системе регулирования, которые в ближайшее время предложит министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), Белый дом рассматривает возможность создания ведомства по защите прав потребителей финансовых продуктов. Сенатор Чарльз Шамер (Charles Schumer) уже заявил, что хотел бы включить в предложения министерства финансов "билль о правах" акционеров.

Некоторые реформы, подобные той, которую предлагает Шамер, могут выйти за пределы финансового сектора и затронуть все корпорации, отмечают наблюдатели. В целом "абсолютно ясно, что дело не в реформе регулирования, хотя ее могут использовать как прикрытие", заявил исполнительный директор Центра конкурентоспособности рынков капитала Том Куаадмен (Tom Quaadman). "В США более 15 тысяч компаний, акции которых торгуются на биржах, и огромное большинство не имеет никакого отношения к финансовому кризису. Власти пытаются стричь всех под одну гребенку", - добавил он.