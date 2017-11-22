"Единое окно" на таможнях станет обязательным с февраля 2018 года

Кабинет министров Украины утвердил решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательного использования на украинских таможнях информационной системы «единое окно».

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, со ссылкой на соответствующее решение правительства на заседании 22 ноября.

Министерство отметило, что после введения в украинских таможнях «единого окна» с 1 августа 2016 года, Минфин осуществлял постоянный контроль за его функционированием и постепенно увеличивал возможности для бизнеса воспользоваться этой упрощенной системой таможенного оформления.

«Обязательное применение порядка информационного обмена по принципу «единого окна» с 1 февраля 2018 поставит в равные условия бизнес, который пользуется и не пользуется системой, обеспечит проведение государственного контроля не "на бумаге», а на самом деле. Это позволит оценить работу всех задействованных в процессе государственных органов и таможни в части времени выполнения соответствующих формальностей», - отметил Минфин.

Как сообщал УНИАН, количество оформленных таможенных накладных по принципу "единое окно" в сентябре 2017 года выросло до 250 тыс. с 6 тыс. в сентябре 2016 года.

С 1 августа 2016 на пунктах таможенного контроля заработала автоматизированная система «Единое окно», цель которой ускорить оформление экспортно-импортных операций. Это - один из элементов реформирования таможни. Система является полностью автоматизированной, позволяет подавать документы один раз в «одно окно» и минимизирует контакты с госслужащими.