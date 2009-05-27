Банкиры обратились в Антимонопольный комитет

Ассоциация украинских банков (АУБ) призывает Антимонопольный комитет Украины рекомендовать министерствам и ведомствам отказаться от перевода счетов государственных предприятий и бюджетных платежей в государственные банки. Об этом говорится в сообщении АУБ, размещенном на сайте ассоциации.

АУБ обратилась в АМК с просьбой рассмотреть вопрос нарушения органами государственной власти законодательства о защите экономической конкуренции и противоправности требований ряда министерств о принудительном переводе счетов госпредприятий в госбанки, - говорится в сообщении.

Так, АУБ отмечает, что располагает информацией о поручении одного из заместителей министра по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы, которое адресовано руководителям управлений министерства и содержит требование о переводе расчетно-кассового обслуживания, выплаты зарплаты и других выплат в госбанки.

Кроме того, по данным АУБ, министр транспорта и связи Иосиф Винский поручил руководителям госпредприятий, курируемых Минтранссвязи, обеспечить перевод в полном объеме их активов в госбанки.

Ассоциация просит АМК рекомендовать органам власти прекратить такие действия, содержащие признаки нарушения конкурентного законодательства.

"Такие действия властей нарушают Конституцию и законодательство Украины о защите экономической конкуренции... Вышеуказанные действия приводят к ситуации, когда банкам с государственной формой собственности создаются условия, ставящие их в привилегированное положение относительно негосударственных банков", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте АУБ призвал Президента Виктора Ющенко и Кабинет Министров не переводить все бюджетные платежи в госбанки.