Аудиторы выявили нарушений при проведении тендеров на 28 миллиардов

Государственная аудиторская служба Украины за 10 месяцев текущего года провела мониторинг более 2,5 тыс. тендерных процедур на общую сумму 38,6 млрд грн и выявила нарушения на 27,9 млрд грн.

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Об этом сообщила глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова в эфире программы "Тендерная Украина" на телеканале "Эспрессо".

"Мониторинг, который был нами проведен на протяжении 10 месяцев 2017 года, дал нам сегодня возможность проанализировать процедуры на 38,6 млрд грн. При этом установили, что из этого объема (более 2500 процедур) почти половина процедур проведена с нарушениями законодательства. Соответственно, на 27,9 млрд грн - действительно были нарушения законодательства закупок", - сказала она.

Кроме того, по словам Гавриловой, аудиторы в январе-октябре провели 877 контрольных мероприятий, во время которых были установлены нарушения при осуществлении государственных закупок на общую сумму 8,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная аудиторская служба в 2016 году выявила нарушения в процедурах государственных закупок на общую сумму 32,4 млрд грн.