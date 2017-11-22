Нацбанк упростил валютные расчеты бизнеса за импорт товаров

Национальный банк Украины упростил валютные расчеты бизнеса за импорт товаров, отменив свое требование об обязательном использовании аккредитивной формы расчетов при предварительной оплате в иностранной валюте за импорт товаров, общая стоимость которых превышает 5 млн долл. США.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №118, вступающее в силу с 23 ноября, теперь авансовые расчеты в таких случаях можно будет осуществлять без использования аккредитивов.

По оценкам регулятора, новая упрощенная процедура авансовых платежей по внешнеэкономическим договорам будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли, но при этом не создаст дополнительного давления на валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового Закона «О валюте», однако полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день.