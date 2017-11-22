В Украине запустили первый мобильный банк без отделений

Экс-топ-менеджеры «ПриватБанка», покинувшие финучреждение после его национализации и создавшие ИТ-компанию, объявили о полноценном запуске первого в Украине мобильного банка без отделений.

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«Наконец, мы запустили monobank! Полноценно запустили! Это значит, что вы можете прямо сейчас установить на свой смартфон наше волшебное приложение», - написал один из основателей проекта, в прошлом ИТ-директор «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, чтобы стать клиентом monobank, нужно всего лишь сфотографировать паспорт и идентификационный номер, после чего представитель компании доставит карту по указанному адресу.

При этом, как отметил Дубилет, оформление, обслуживание и доставка карты осуществляются бесплатно, так же, как и все платежи по этой карте.

Кроме того, карта предполагает кредитный лимит на сумму до 100 тыс. грн, кешбэки до 20% от суммы покупки, а в дальнейшем появится возможность купить товар в рассрочку в любом магазине в любой точке мира в пределах до 100 тыс. грн.

«Мы только в самом начале пути и будем регулярно выпускать новые сервисы и продукты. На первой стадии у нас ожидается ажиотаж. Обычно проверка документов при регистрации занимает несколько минут, но сейчас из-за очереди этот процесс может затянуться. Надеемся на ваше понимание», - добавил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, экс-топ-менеджеры «ПриватБанка» в январе основали ИТ-компанию Fintech Band. Помимо Дмитрия Дубилета, в проекте принял участие Олег Гороховский, в прошлом первый заместитель главы правления «ПриватБанка», и Михаил Рогальский – ранее руководитель бизнеса платежей этого банка.