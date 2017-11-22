Доллар и евро снова дорожают: Нацбанк значительно опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2664.7562 (22 ноября – 2649.2211)

100 EUR – 3130.8221 (22 ноября – 3104.3573)

10 RUR – 4.5161 (22 ноября – 4.4554)

В среду, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,45/31,47 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6476 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 688 сделок на сумму 594,56 млн долл.