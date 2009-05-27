Россия купит облигации МВФ

Россия намерена в ближайшее время разместить 10 миллиардов долларов золотовалютных резервов в облигациях Международного валютного фонда (МВФ), которые пойдут на поддержку пострадавших от кризиса стран, сообщил накануне вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости..

В начале встречи Медведев напомнил, что по итогам саммита "большой двадцатки" в Лондоне ведущими державами было принято решение предпринять коллективные усилия по минимизации последствий глобального финансового кризиса. Он попросил Кудрина рассказать, в каком направлении работает российское правительство и какие есть у него предложения с российской стороны.

По словам министра финансов, в Лондоне "двадцатка" приняла решение об увеличении ресурсов мирового сообщества по поддержке нуждающихся стран и определила, что на эту цель необходимо направить 1,1 триллиона долларов, в том числе 500 миллиардов долларов - в качестве увеличения ресурсов МВФ.

"За участие в увеличении ресурсов МВФ уже высказался ряд стран ЕС, другие страны. В свою очередь Международный валютный фонд предложил ряд финансовых инструментов, которые были бы выгодны и удобны странам, которые были бы готовы на время в виде кредитов или заемных средств предоставить эти ресурсы МВФ на поддержку нуждающихся стран", - сказал Кудрин.

По его словам, размещать эти средства будет Центральный банк РФ. Он отметил, что "надежность, ликвидность и возможность их возвращения (средств Российской Федерации) соответствуют самым надежным ликвидным бумагам, которые сегодня есть на рынках".

Кудрин подчеркнул, что эти средства помогут выдавать кредиты странам, которые в этом нуждаются.

Президент поддержал это предложение.