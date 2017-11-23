В Кабмине подсчитали, на сколько зарплата женщин в Украине ниже, чем у мужчин

Среднемесячная заработная плата женщин в Украине за первое полугодие текущего года составила всего 80% среднемесячной зарплаты мужчин.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на первом украинском Женском конгрессе, сообщила пресс-служба Розенко на странице в Facebook.

«На сегодняшний день первое полугодие 2017 показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать», - процитировала пресс-служба вице-премьера.

Согласно сообщению, он связывает небольшой подъем уровня средней заработной платы женщин с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн.

“Но очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связан в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин”, - добавил он.

Розенко подчеркнул, что Кабинет министров Украины и в дальнейшем будет работать над обеспечением достойных условий труда, равенства прав и уровня заработной платы для женщин и мужчин.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине в 1-м полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 26,6%.

За первое полугодие среднемесячная зарплата штатного работника-мужчины в Украине составила 7779 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника-женщины составила 6243 грн.