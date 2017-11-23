Борьба с контрабандой: Фискальная служба разработала портативный кассовый аппарат

Специалисты Государственной фискальной службы разработали модель портативного устройства, который совместим с ноутбуком, смартфоном или другим гаджетом и может использоваться в качестве регистратора расчетных операций (РРО), достаточно лишь установить программы и подключение к интернету.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГФС со ссылкой на и.о. главы службы Мирослава Продана.

«Устройство будет стоить около 700 гривень и не потребует дополнительного обслуживания. Однажды приобрел - и все твои операции автоматически попадают в наш единый реестр операций», - отметил Продан.

Глава ГФС также сообщил, что правительством рассматривается идея приобретения кассовых аппаратов за счет уплаченных налогов, что автоматически снимает вопрос финансовой нагрузки.

По его словам, регистраторы расчетных операций - это единственный механизм по наведению порядка в системе государственных финансов.

«Без кассовых аппаратов мы никогда не победим контрабанду... Пока в Украине можно продать этот товар за наличные без контроля, до тех пор и будет стоять вопрос контрабанды. Если никто не будет покупать этот товар без сопутствующих документов, не будет и спроса», - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространилось на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространилось также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы, если их обороты превышают 1 млн грн.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.