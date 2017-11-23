Борьба с контрабандой: Фискальная служба разработала портативный кассовый аппарат
Глава ГФС также сообщил, что правительством рассматривается идея приобретения кассовых аппаратов за счет уплаченных налогов, что автоматически снимает вопрос финансовой нагрузки.
Специалисты Государственной фискальной службы разработали модель портативного устройства, который совместим с ноутбуком, смартфоном или другим гаджетом и может использоваться в качестве регистратора расчетных операций (РРО), достаточно лишь установить программы и подключение к интернету.
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Об этом говорится в сообщении на сайте ГФС со ссылкой на и.о. главы службы Мирослава Продана.
«Устройство будет стоить около 700 гривень и не потребует дополнительного обслуживания. Однажды приобрел - и все твои операции автоматически попадают в наш единый реестр операций», - отметил Продан.
Глава ГФС также сообщил, что правительством рассматривается идея приобретения кассовых аппаратов за счет уплаченных налогов, что автоматически снимает вопрос финансовой нагрузки.
По его словам, регистраторы расчетных операций - это единственный механизм по наведению порядка в системе государственных финансов.
«Без кассовых аппаратов мы никогда не победим контрабанду... Пока в Украине можно продать этот товар за наличные без контроля, до тех пор и будет стоять вопрос контрабанды. Если никто не будет покупать этот товар без сопутствующих документов, не будет и спроса», - сказал Продан.
Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространилось на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространилось также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы, если их обороты превышают 1 млн грн.
С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.