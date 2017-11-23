Вкладчикам банков "Юнисон" и "Михайловский" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал новый этап выплат вкладчикам неплатежеспособных банков «Юнисон» и «Михайловский», сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, вкладчики банка "Михайловский" могут с 21 ноября 2017 года по 3 января 2018 года обратиться за выплатами в отделения банка-агента фонда - «ПУМБ». Фонд также осуществляет выплаты средств вкладчикам банка «Юнисон» с 23 ноября по договорам, срок действия которых закончился до 22 ноября 2017 включительно, а также продолжает выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился раньше, и по договорам банковского счета через отделения самого банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отнесении банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачности структуры собственности.

По информации НБУ, руководители банка «Юнисон» с середины 2015 года утверждали, что провели его выкуп у предыдущего владельца, однако регулятор не согласовал их как владельцев существенного участия по причине несоответствия финансового состояния требованиям законодательства в части подтверждения источников происхождения средств.

Акционеры банка «Юнисон» 5 мая 2016 года подали два иска в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решения НБУ о признании банка проблемным и неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования о введении в банк временной администрации, а также решение НБУ о запрете акционерам банка «Юнисон» на приобретение существенного участия.

Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.