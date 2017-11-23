Великобритания покинула пятерку крупнейших экономик мира

Великобритания опустилась с 5-го на 6-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по версии МВФ. Ее место заняла Франция, сообщает RNS со ссылкой на CNN.

Читайте такжеМинфин Великобритании зарезервировал 3 миллиарда фунтов на подготовку к Brexit

«Британия — шестая по величине экономика мира», — заявил канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд.

По данным МВФ, первое место по объему ВВП занимает США — $19,4 трлн. Второе и третье места заняли Китай ($11,9 трлн) и Япония ($4,9 трлн). За ними идут Германия ($3,7 трлн) и Франция ($2,575 трлн). Объем ВВП Британии составляет $2,565 трлн.

Ранее Управление по бюджету Великобритании ухудшило прогноз по росту ВВП страны на 2017 год с 2% до 1,5%. Ожидается, что в 2018 году показатель замедлится до 1,4%, в 2019 и 2020 годах — до 1,3%.