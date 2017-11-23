Эксперты составили ТОП-15 банков в Украине
Участники рейтинга — это учреждения из числа самых крупных в стране, которые имеют отличное финансовое состояние, доходность, поддержку со стороны акционеров и доверие вкладчиков.
Эксперты Dragon Capital и издания "Новое время" составили рейтинг самых надежных кредитных учреждений в Украине. Об этом говорится в новом выпуске журнала "Новое время".
Участники рейтинга — это учреждения из числа самых крупных в стране, которые имеют отличное финансовое состояние, доходность, поддержку со стороны акционеров и доверие вкладчиков. И если вдруг Нацбанк решит организовать новую “большую чистку” на рынке,эти 15 учреждений ее скорее всего переживут, сохранив и себя, и деньги клиентов.
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Короткое определение надежного банка по-украински — крупное учреждение, причем либо государственное, либо принадлежащее иностранному профильному собственнику.
Основными критериями оценки были: достаточность капитала, ликвидность, доверие вкладчиков, поддержка акционеров, прибыльность банка, качество активов и качественные показатели.
Итак, Топ-15 банков в Украине выглядит следующим образом:
1. Райффайзен Банк Аваль
2. Креди Агриколь Банк
3. Ситибанк
4. Ощадбанк
5. Укрсиббанк
6. Прокредит Банк
7. ОТП Банк
8. Укрэксим-банк
9. Кредобанк
10. ПУМБ
11. Укргазбанк
12. Альфа-банк
13. Приватбанк
14. Укрсоцбанк
15. Банк Пивденный
В Dragon Capital уверены: безбоязненно хранить депозиты можно в любом банке из списка топ-15. Но это не значит, что на вкладе удастся заработать.
Сегодня отечественные финучреждения не особо нуждаются в депозитах. Поэтому многие из них предлагают низкую ставку. И вкладчик, например, УкрСиббанка, полугодовой гривневый депозит в котором имеет нулевую доходность, просто получает место для хранения своих сбережений.
Схожие условия, как правило, предлагают те банки, которые расположились на верхних ступенях топ-15: они предпочитают держать ставку ниже уровня инфляции.
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А вот максимально щедрые структуры — они все оказались в хвосте рейтинга НВ — обещают за депозит 14-15 % годовых. Значит, на вкладах с учетом инфляции можно заработать 2-3 % в год, но и в этом случае доходность будет минимальной.
Эксперты уверяют, что эпоха банковских катаклизмов нынче уже позади.
“Сейчас у нас банковская система самая надежная за последние 15 лет, — говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital. — Потому что с рынка убрали структуры, которые не могут жить нормально”.
Подробнее о данных рейтинга можно прочитать в материале "Хранители денег" нового выпуска журнала "Новое время".