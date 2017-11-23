Эксперты составили ТОП-15 банков в Украине

Эксперты Dragon Capital и издания "Новое время" составили рейтинг самых надежных кредитных учреждений в Украине. Об этом говорится в новом выпуске журнала "Новое время".

Участники рейтинга — это учреждения из числа самых крупных в стране, которые имеют отличное финансовое состояние, доходность, поддержку со стороны акционеров и доверие вкладчиков. И если вдруг Нацбанк решит организовать новую “большую чистку” на рынке,эти 15 учреждений ее скорее всего переживут, сохранив и себя, и деньги клиентов.

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Короткое определение надежного банка по-украински — крупное учреждение, причем либо государственное, либо принадлежащее иностранному профильному собственнику.

Основными критериями оценки были: достаточность капитала, ликвидность, доверие вкладчиков, поддержка акционеров, прибыльность банка, качество активов и качественные показатели.

Итак, Топ-15 банков в Украине выглядит следующим образом:

1. Райффайзен Банк Аваль

2. Креди Агриколь Банк

3. Ситибанк

4. Ощадбанк

5. Укрсиббанк

6. Прокредит Банк

7. ОТП Банк

8. Укрэксим-банк

9. Кредобанк

10. ПУМБ

11. Укргазбанк

12. Альфа-банк

13. Приватбанк

14. Укрсоцбанк

15. Банк Пивденный

В Dragon Capital уверены: безбоязненно хранить депозиты можно в любом банке из списка топ-15. Но это не значит, что на вкладе удастся заработать.

Сегодня отечественные финучреждения не особо нуждаются в депозитах. Поэтому многие из них предлагают низкую ставку. И вкладчик, например, УкрСиббанка, полугодовой гривневый депозит в котором имеет нулевую доходность, просто получает место для хранения своих сбережений.

Схожие условия, как правило, предлагают те банки, которые расположились на верхних ступенях топ-15: они предпочитают держать ставку ниже уровня инфляции.

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А вот максимально щедрые структуры — они все оказались в хвосте рейтинга НВ — обещают за депозит 14-15 % годовых. Значит, на вкладах с учетом инфляции можно заработать 2-3 % в год, но и в этом случае доходность будет минимальной.

Эксперты уверяют, что эпоха банковских катаклизмов нынче уже позади.

“Сейчас у нас банковская система самая надежная за последние 15 лет, — говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital. — Потому что с рынка убрали структуры, которые не могут жить нормально”.

Подробнее о данных рейтинга можно прочитать в материале "Хранители денег" нового выпуска журнала "Новое время".