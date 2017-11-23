"Спираль смерти": инфляция в Венесуэле превысила 4000%

Инфляция в Венесуэле в этом году достигла порядка 4115%. Об этом заявил профессор университета Джона Хопкинса и специалист по гиперинфляции Стив Ханке, сообщает «Росбалт» со ссылкой на CNN Money.

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«Экономика страны попала в „спираль смерти“. Ситуация резко ухудшилась за последние две недели», — подметил Ханке.

Венесуэльская аналитическая компания Ecoanalitica оценивает инфляцию в октябре примерно в 1430% в годовом выражении.

Издание пишет, что Венесуэла быстро приближается к гуманитарному кризису на фоне экономической политики властей страны, приведшей к обесцениванию боливара — национальной валюты. С начала 2017 года боливар потерял 96% стоимости.

Кризис в Венесуэле усилился с тех пор, как правительство страны просрочило ряд выплат по долгу. В настоящее время по всей стране отмечается нехватка продуктов питания и продовольствия.