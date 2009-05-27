Банкам ограничили возможность открывать корсчета в банках-нерезидентах

Национальный банк Украины (НБУ) ограничил возможность открытия украинскими банками корреспондентских счетов в банках-нерезидентах. Это предусмотрено в обнародованном на сайте Верховной Рады постановлении правления Нацбанка от 31 марта 2009 №178 “О внесении изменений в Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях”, зарегистрированном в Минюсте 30 апреля 2009 года.

Согласно документу, украинским банкам открытие корреспондентских счетов в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов разрешается в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена Национальным банком Украины к этой группе Классификатора.

(В 1-ю группу Классификатора включены: австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, исландские кроны, ирландские фунты, канадские доллары, норвежские кроны, шведские кроны, швейцарские франки, японские иены, евро и специальные права заимствований. – УНИАН)

Вышеуказанная норма Положения не распространяется на корреспондентские счета, предназначенные для переводов и взаиморасчетов в соответствии с условиями договоров с платежными организациями международных платежных систем, зарегистрированных Национальным банком Украины. Также сделано исключение для открытых корреспондентских счетов в банках Российской Федерации с целью осуществления расчетов за импорт энергоносителей в Украину.

Украинские банки должны привести свои корреспондентские счета в соответствие с указанными требованиями на протяжении 90 календарных дней со дня вступления в силу постановления №178 (с 5 июня 2009 года).

Уполномоченные банки имеют право использовать уже открытые корреспондентские счета до их закрытия исключительно для зачисления поступлений и их перечисления на корреспондентские счета, которые соответствуют требованиям постановления №178.