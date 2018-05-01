Министр соцполитики Рева: "Работающие в "белую" платят налог в пенсионный фонд за двоих"

В октябре Верховная Рада одобрила правительственный вариант реформы пенсионной системы. Изменения ставят целью повысить пенсии, сделать пенсионное обеспечение в нашей стране справедливым и эффективным, и оздоровить Пенсионный фонд, убрав огромный дефицит, который ежегодно пожирает из бюджета миллиарды гривен. Кроме того пенсионная реформа была одним из ключевых заданий Международного валютного фонда: от ее принятия зависит получение очередного транша.

О том, удалось ли правительству ликвидировать «уравниловку» в пенсионном обеспечении и достичь поставленных целей, о влиянии пенсионной реформы на экономику страны и об оценке изменений МВФ и Всемирным банком в интервью УНИАН рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Прошел месяц с момента старта пенсионной реформы. Какие первые результаты?

Все, что мы планировали, сделали. Мы сказали обществу, что перерасчет пенсий будет касаться максимально большого количества пенсионеров, но он будет дифференцирован. Так и есть. Если бы мы, грубо говоря, взяли деньги, которые у нас появились, и поделили на всех пенсионеров, то каждый бы получил по 560 гривень. Мы решили сделать перерасчет не путем уравниловки. Он представляет собой два процесса - осовременивание и «индексация». Осовременивание – это изменение базового показателя пенсий. С 2008 года перерасчет пенсий не производился, а каждый год показатель минимальной зарплаты в Украине менялся и вырос втрое – с 1197 гривен до нынешних 3764 гривень. То есть, у людей с одинаковым коэффициентом заработка и страхового стажа пенсии разнились в три с половиной раза. Из 12 миллионов пенсионеров осовременивание коснулось 5,6 миллиона человек.

Тем, чьи пенсии не будут осовремениваться, им будет повышена пенсия с учетом индекса инфляции. Первоначально, мы планировали, что такое повышение составит 10%, но затем увеличили планку до 15%. Таким образом, подняли пенсии не на 61 гривню, а на 140. Из 5,6 миллиона человек для 3,5 миллиона повышение пенсии составило от 500 гривен и выше. И что очень важно, это та часть населения, которую 26 лет грабили.

Что вы имеете в виду?

Всему виной советская «справедливость». К примеру, люди, которые работали в колхозе, получали не зарплату, а «трудодни». У них стаж трудовой 50 лет, а заработок - стремящийся к нулю. Сейчас их пенсии пересчитаны, но из-за того, что у них коэффициент заработка был низкий, получили они в виде повышения крохи. И не потому, что они не работали, а потому что к ним бессовестно когда-то отнеслось государство.

Люди с большим стажем и заработком получили высокое повышение, это 3,5 миллиона человек, а еще приблизительно 3,5 миллиона человек – это те, у которых большой стаж, но был маленький заработок. И у них повышение небольшое.

В таком случае, пенсионную реформу можно назвать справедливой?

Так произошло не потому, что пенсионная реформа несправедливая. Она справедливая. Несправедливой была система, в которой эти люди жили. Сейчас тоже многие говорили об уравниловке. К примеру, у людей пенсия 3 тысячи гривен была до нынешнего повышения, и ходили разговоры, зачем им поднимать выплаты, если есть пенсии 1300 гривен. Это – принцип уравниловки прошлых времен, и именно он привел к тому, что у нас из 12 миллионов пенсионеров 8,5 миллиона сидят на минимальной пенсии.

Какие варианты правительство рассматривает для решения этой проблемы?

Когда мы их разработаем, тогда и озвучим. Но вы можете смело написать, что эту проблему мы решим. Самое главное в реформе – запущен механизм, чтобы пенсии пересчитывались автоматически каждый год. Мы сделали этот шаг, но его недостаточно. Далее будут следующие решения. Такой процесс и является реформой. Нельзя ее рассматривать по принципу - приняли закон и забыли. Все будет сделано, чтобы пенсионная система была справедливой, чтобы у людей была достойная пенсия. Вторая цель – вывод экономики из тени.

Каким образом пенсионная реформа будет стимулировать выход бизнеса из тени?

У нас пенсионное обеспечение очень слабое, так как система работает по принципу солидарности. То есть, чтобы было чем платить пенсии, нужно чтобы работающие получали «белую» зарплату, полностью уплачивался единый социальный взнос, и тогда будет пополняться Пенсионный фонд. Но этого не происходит. И выходит следующее - мало того, что мы мизерную пенсию платим людям, так еще для того, чтобы ее выплатить, каждая вторая гривня идет из государственного бюджета. Причем одни выполняют свой налоговый долг, а другие нет. Получается, что работающие в «белую» платят дважды – за двоих.

И что может подвигнуть «теневой» бизнес работать по «белому»?

Мы изменили условия пенсионного обеспечения. Так, изначально для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, 15 лет – в 65 лет. Нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на один год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Раз стаж будет иметь теперь такое большое значение, то и в жизни все изменится. К примеру, у нас самая большая теневая занятость в строительстве - объемы работ растут, а количество строителей сокращается. Кроме того, сейчас большой дефицит этих кадров. То есть, чтобы привлечь работника, ему надо гарантировать приличный заработок, а это для работодателя – рост уплаты налогов. Поэтому и платят зарплату «в конвертах». С нового года такой «трудовой договор» будет не выгоден работнику. И для работодателя это станет рисковым занятием. Работник может обратиться с заявлением в Государственную службу по вопросам труда и работодателю выставят штраф в 96 тысяч гривен.

В Украине 26 миллионов людей трудоспособного возраста, а платят единый социальный взнос только 12 миллионов. Вы представляете, какой у нас резерв налогоплательщиков? Вот их и нужно вывести из тени.

Вы уже подсчитали, сколько в октябре пошло средств на осовременивание и индексацию пенсий?

Все вместе – 6 миллиардов 400 миллионов дополнительно.

А в ноябре и декабре будет выделена такая же сумма?

Да. На этот год мы планировали бюджет Пенсионного фонда в размере 284 миллиарда гривен, из них 141,5 миллиарда - дотация из государственного бюджета и 142,5 миллиарда - собственные поступления. С января по сентябрь ежемесячно мы тратили по 22,5 миллиарда гривен, то есть за девять месяцев израсходовано 202,5 миллиарда. На октябрь-декабрь уйдет 87 миллиардов гривен. Итого - 289 миллиардов гривен, сумма выше, так как доходы были выше запланированных.

Собственные доходы Пенсионного фонда выросли?

Конечно, они выросли на 37%, а мы рассчитывали на меньшую сумму. К концу года у нас будет еще примерно 15 миллиардов чистой экономии.

А какие расчеты на следующий год?

Нам нужно будет осуществлять примерно 30 миллиардов гривен выплат каждый месяц. То есть, собственные доходы Пенсионного фонда должны составлять порядка 214 миллиардов. Дотации из госбюджета остаются неизменными - 141,5 миллиарда гривен. Общая цифра - 355 миллиардов гривень.

Эта сумма рассчитана с учетом выхода бизнеса из тени?

Она рассчитана по самому консервативному сценарию. А если реформа будет давать результаты – бизнес начнет выходить из тени, то средств будет еще больше. Поэтому у нас есть резерв для повышения пенсий военнослужащим, над чем сейчас и работаем.

Кабмин сорвал сроки – до 1 ноября - подачи законопроекта о пенсиях военнослужащих. Когда документ поступит в Раду?

Мы сейчас очень серьезно работаем над этим законопроектом. Я не буду лукавить, но в этой сфере нужно наводить порядок и очень существенно. Главное, чтобы условия пенсионного обеспечения для военных не были ухудшены по сравнению с тем, что есть на сегодня. Кроме того, этот законопроект должен быть согласован с силовыми ведомствами, затем его должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны. В таком деле, как подготовка пенсионной реформы военных, не должно быть никаких просчетов. Это тот вопрос, когда нужно спешить не спеша.

По вашим прогнозам, до конца года его успеет принять парламент?

Мы его обязательно в ближайшее время внесем в Верховную Раду. Думаю, добьемся, чтобы он до конца года был принят народными депутатами.

По оценке Нацбанка, повышение пенсий в 2018 году прибавит к инфляции до 0,6 процентного пункта. Каков ваш прогноз?

Национальный банк уже прогнозировал относительно уровня безработицы – дескать, она вырастит в связи с повышением минимальной зарплаты. Но этого не случилось, наоборот, количество плательщиков ЕСВ увеличивается, то есть, бизнес выходит из тени. Прогноз НБУ по росту инфляции от пенсионной реформы на уровне 0,6 процентного пункта - это не существенно, некий шум со стороны регулятора. А для людей повышение пенсий имеет огромное значение. Главное, чтобы у них было больше денег.

В 2019 году должен быть очередной перерасчет пенсий, они вырастут на уровень инфляции. Это обязательство будет выполнено?

Конечно. У нас же теперь перерасчет будет идти таким образом - 50% роста зарплаты и 50% уровень инфляции. Уровень инфляции планируется в районе 7-8%. Рост зарплаты, по прогнозу, составит 22%. Если бы мы чисто по инфляции пересчитывали, то пенсии должны были бы вырасти 7%+2%=9% (7% - уровень инфляции, 2% - сверх показателя инфляции). А если по нашей формуле считать, то рост составит 15% (11%+4%). То есть, почти вдвое больше.

Допустим. А как в целом повлияет пенсионная реформа на экономику Украины в ближайшие годы?

Исключительно положительно. Если бы подтверждающих расчетов не было, как бы мы могли найти понимание международных кредиторов? Они же наши расчеты проверяют. А это - серьезные организации, они оценивают не только текущую ситуацию, но и перспективу. Пенсионная реформа рассматривалась на среднесрочную перспективу - на 10 лет. Вот и сейчас приехали специалисты из Вашингтона, они оценивают реформу - насколько она соответствует заявленным целям.

Кто эти специалисты?

Это – представители Международного валютного фонда. Делегацию возглавляет глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден. Мы с ним два часа в стенах министерства общались, дискутировали.

Когда, предположительно, МВФ озвучит свой вердикт в отношении пенсионной реформы?

Они приехали не официально. Заявление будет от официальной делегации - когда будет рассматриваться вопрос подписания нового меморандума о сотрудничестве с Фондом. А сейчас идет экспертная робота.

Украину недавно посетил глава Всемирного банка Джим Йонг Ким и сказал о том, что ими уже проанализирована пенсионная реформа и есть незначительные замечания. О чем идет речь?

Глава Всемирного банка назвал пенсионную реформу смелым шагом, одним из важнейших достижений правительства за последнее время. А те вопросы, которые у них есть, сейчас обсуждаются. В пакет законов о пенсионной реформе было предложено 2150 поправок, свыше 500 учтено. Естественно, международные партнеры должны оценить, как это повлияло на общую концепцию. С моей точки зрения, все нормально. Мы не разбалансировали реформу. Думаю, нам удастся их в этом убедить.

К каким именно поправкам у них претензии?

Я сейчас не хочу обсуждать этот аспект. Скажу только, что это - техническая работа. Главное сделано - реформа принята и в тех параметрах, которые мы согласовали. А если к нам есть какие-то вопросы, то мы их отрегулируем. Это уже не требует принятия глобальных решений.

На ваш взгляд, и МВФ, и Всемирный банк поддержат в нынешнем виде пенсионную реформу?

Вы хотите, чтобы я сделал заявление за такие уважаемые организации? Я сейчас веду с ними переговоры, и у меня не складывается впечатление, что они не воспринимают нашу реформу. Наоборот, они воспринимают, но есть вопросы. Они хотят ясности по тем позициям, которые мы изменили. И мы должны предоставить разъяснения.

Принятая пенсионная реформа станет фундаментом будущего благосостояния пенсионеров, чтобы они могли достойно жить, к примеру, путешествовать по Европе?

Есть такое понятие, как коэффициент замещения. То есть, вы работаете – получаете зарплату, уходите на пенсию – теряете зарплату, но получаете пенсию. Пенсия – это замещение. И оно имеет такой показатель, как коэффициент. По международным стандартам, он должен быть не менее 40%. У нас этот показатель ниже. Как быть? Нужно либо поднимать ЕСВ, усиливать налоговую нагрузку, либо искать другие источники. Таковым может быть накопительная пенсионная система. Но при любом раскладе 60-70% пенсии – пока выплаты из солидарной системы. А вот уже дополнительная, «обязательная накопительная», вводится с 1 января 2019 года. Вам сколько лет?

Мне – двадцать семь…

Вот вас как раз это и коснется. Вас обяжут определенный процент от заработка перечислять в накопительный фонд. А в какой именно, будете выбирать сами.

То есть, такой фонд может быть негосударственным?

Да, может. К примеру, в России действует государственно-накопительный фонд, но правительство взяло и заморозило выплаты, или использовало их для других целей, а пенсионерам «посоветовало» подождать. С частными фондами такого быть не может, их же средства не экспроприируешь. С другой стороны, такие фонды могут лопнуть от государственной игры. Всё нужно продумать, выписать в законе страховки от риска. Сложные процессы, но их можно регулировать.

Такой закон уже разрабатывается?

Сейчас работает рабочая группа при министерстве. Все идет в соответствии с утвержденным Кабинетом министров планом.

Когда будет проведен внешний аудит Пенсионного фонда?

В течение первого полугодия 2018 года. Думаю, международные аудиторы будут определены по итогам тендеров. Пусть они нам покажут мастер-класс, чтобы не было никаких вопросов.

Будет ли фонд работать по международным стандартам финансовой отчетности и когда?

Фонд по любому будет реформироваться. Уже сейчас и структуру меняем, и систему бухгалтерской отчетности, и численность штата, внедряются очень интересные перспективные программы. Во всяком случае, нынешнее руководство фонда настроено на реформы, чтобы фонд стал современной структурой.

Ксения Обуховская