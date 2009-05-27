Членом правления ПИБ назначен Ширази

Наблюдательный совет "Проминвестбанка" назначил членом правления банка – директором Департамента по финансовой и операционной деятельности Мехди ШИРАЗИ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

М. ШИРАЗИ родился 7 марта 1958 года в Пакистане. Работал в "Ситибанке" (Пакистан, Россия), был вице-президентом и председателем казначейства банка SAMBA (Саудовская Аравия), казначеем и местным председателем по работе с финансовыми рынками, председателем финансового отдела ABN AMRO Банк (Россия), а также руководителем казначейства ОАО «Альфа-Банк» (Россия).

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.