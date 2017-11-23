Доллар и евро тянутся вверх: гривня сдает позиции на межбанке

В четверг, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,86/26,88 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,80/31,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8646 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 236 сделок на сумму 106,72 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,45/31,47 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.