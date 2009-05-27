Вкладчики Сбербанка СССР начнут получать компенсации в июне

Выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР начнутся с июня – Уманский

Выплаты населению компенсаций по вкладам Сбербанка СССР, запланированные на 2009 год, начнут осуществляться в начале июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Мы с начала июня начнем эти выплаты», – сказал он.

В то же время И.УМАНСКИЙ не уточнил, когда средства, выделенные из госбюджета на проведение этих выплат, будут перечислены на счета Ощадбанка и компании «Оранта».

По его словам, все работы будут проводиться в соответствии с графиком и предписаниями госбюджета.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20 мая т.г. №481, из госбюджета выделяются 250 млн. грн. для выплаты в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР.

Постановлением предусмотрено 87 млн. грн. направить на выплаты вкладчикам, которые не получили в 2008 году компенсацию, предусмотренную постановлением Кабмина от 9 января 2008 г. №1. Сумма компенсации по данной статье не может превышать 1000 грн. на одного вкладчика. На выплаты компенсаций наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 г., предусмотрено 157 млн. грн. В частности, сумма компенсации в данном случае не может превышать 500 грн. Еще 6 млн. грн. направят на выплаты компенсаций наследникам застрахованных лиц или страхователей, которые умерли в 2006-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 году. Сумма выплат по данной статье также не может превышать 500 грн.

Все средства будут перечислены на счета Ощадбанка и НАСК «Оранта».

НАСК «Оранта» перечислит средства, которые поступили на ее счет, областным и городским дирекциям, а также страховым компаниям «Днепр», «Оранта-Сич», «Астарта», «Орадон» и «Оранта-Лугань» для данных выплат.

Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 года.