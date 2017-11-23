Нацбанк уже начал формировать свой кредитный реестр

Национальный банк Украины уже начал наполнение своего кредитного реестра, законопроект о создании которого Верховная Рада приняла в первом чтении 16 ноября. Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе выступления на открытом заседании Совета Нацбанка с участием банкиров и экспертов.

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"Мы уже работаем над его наполнением. Ожидаем второго чтения и принятия закона в целом, чтобы начать делиться этой информацией с банками", - сказала Рожкова, комментируя принятый парламентом в первом чтении законопроект о кредитном реестре НБУ.

По ее словам, для наполнения реестра Нацбанк утвердил изменения в статистическую отчетность банков.

Также Рожкова отметила, что в этом направлении регулятор продолжает работу с Верховной Радой, рассчитывая на скорое принятие закона в целом.

"Его принятие существенно повысит возможность банков качественно оценивать кредитный риск на момент принятия решения о выдаче кредита", - пояснила замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 ноября приняла за основу законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка, предполагающий запуск централизованного кредитного реестра, аккумулирующего информацию о заемщиках - физических лицах с крупными кредитами и юридических лицах.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза, при этом данный процесс не предполагает ликвидацию частных бюро кредитных историй, функционирующих в стране.

В конце сентября Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании. Банки должны подавать в НБУ отчетность по новой форме в тестовом режиме уже с 1 октября этого года.