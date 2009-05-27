Сегодня ожидается окончательное решение о рекапитализации

Сегодня Национальный банк Украины и Министерство финансов планируют принять окончательное решение о рекапитализации трех банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он не назвал, по каким именно банкам планируется принять решение.

«Сегодня вечером мы примем окончательное решение по трем банкам… Я надеюсь», - сказал он.

При этом и.о. министра сообщил, что НБУ в рабочем порядке уже предоставил Минфину информацию о состоянии капиталов банков, а также о суммах, необходимых для вливания в банки, которые планируется рекапитализировать.

Он отметил, что по этой информации у Минфина претензий нет и в министерстве ожидают, что сегодня она будет передана в Минфин Нацбанком официально.

И.УМАНСКИЙ также подтвердил, что на сегодняшний день планируется рекапитализировать пять банков, вопрос еще по двум находится в стадии обсуждения.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участи государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".