Кабмин намерен продать лицензию на проведение лотерей нескольким компаниям

Так, проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает поступления от лицензирования лотерей в размере 352,4 миллиона гривень. Пункт "Плата за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей" внесен в Дополнение №1 к тексту законопроекта, опубликованного на сайте Верховной Рады. Согласно проекту новых лицензионных условий, эта цифра равна плате за покупку двух лицензий на организацию лотерей.

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Как сообщалось, новые лицензионные условия, разработанные Минфином, предполагают внесение операторами рынка платы за право вести деятельность по организации лотерей. Фиксированная часть платы за лицензию - 162 400 000 гривень (100 тысяч минимальных прожиточных минимумов). Также ежегодные фиксированные платежи будут взиматься с пунктов распространения лотерей. Таким образом, Кабмин намерен продать не менее двух лицензий на организацию лотерей.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко сообщил в интервью интернет-изданию Апостроф о том, что в следующем году будут выданы лицензии, как минимум, двум лотерейным операторам. По словам Марченко, проект новых лицензионных условий был разработан для на детенизации рынка лотерей.

Реальный объем игорного рынка оценивается в 40 миллиардов. При этом суммарный объем налоговых отчислений в 2016 году составил всего 300 миллионов гривень.

Проект новых лицензионных условий для украинского рынка лотерей был отправлен Минфином на утверждение в Правительство Гройсмана в конце мая 2017 года.

Проект новых лицензионных условий не ограничивает количество участников рынка. Таким образом, объем лицензионных платежей в следующем году может превысить запланированную Кабмином сумму. Кроме того, проект предусматривает возможность получения лицензий лотерейных операторов государственными компаниями. По оценкам СМИ, выход государства на рынок лотерей способен ежегодно приносить несколько миллиардов гривен в госбюджет от продажи лотерейных билетов.

Украинский рынок лотерей работает без лицензионных условий и без лицензий с 2012 года. Данная ситуация стала возможной благодаря запущенной во время правления Януковича схеме. Так, в 2012 году был принят закон о лотереях, возлагавший на Минфин обязательство разработать и утвердить новые лицензионные условия. Однако в текст закона были внесены переходные положения, предусматривающие, что до утверждения Минфином новых лицензионных условий операторы работают по имеющимся у них лицензиям. Несмотря на то, что сроки действия лицензий всех лотерейных компаний истекли в 2013 году, новые условия до сих пор не утверждены.

Отсутствием лицензионных условий пользуются компании М.С.Л и Патриот, которые принадлежат российским бизнесменам, близким к Кремлю. В 2015 году обе компании попали в список российских юридических лиц, в отношении которых СНБО ввел санкции. Однако они до сих пор продолжают организовывать лотереи в Украине. В случае утверждения Кабмином новых лицензионных условий, находящиеся под действием санкций компании не смогут получить лицензии, и их деятельность на украинском рынке лотерей будет прекращена.

6 ноября партия Национальный корпус провела акцию по блокированию работы лотерейного оператора М.С.Л. Активисты "Национального корпуса", большинство членов которого являются ветеранами АТО, потребовали прекращения работы М.С.Л в Украине.